Завершено расследование по испорченным бюллетеням в Красноярском крае

Расследование уголовного дела против женщины, которая залила зеленкой бюллетени во время президентских выборов в Красноярском крае, завершено, сообщает prmira.ru .

Против 47-летней женщины возбудили дело после того, как 15 марта она залила зеленкой свой бюллетень и пыталась вылить жидкость в урну для голосования. Местная жительница поселка Курагино была задержана. Уголовное дело возбудили на основании покушения на воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Женщине не удалось испортить бюллетени, которые уже находились в урне. Ее действия усложнили работу членов избирательного штаба, которым пришлось проверять бюллетени. Позже в Телеграм-канале появилось видео, на которым женщина признается также в намерении поджечь избирательную кабинку или урну. С собой она принесла необходимую смесь для поджога.

1 апреля уголовное дело передадут в прокуратуру. На данный момент женщина находится под стражей. Из прокуратуры дело направят в суд, где женщине могут назначить до пяти лет лишения свободы в колонии.

Несмотря на различные провокации, выборы состоялись. Явка избирателей стала рекордной. В начале мая пройдет инаугурация президента. В этот же день, согласно российскому законодательству, правительство уйдет в отставку. Эксперты рассказали, какой блок в полном составе продолжит работать после переизбрания.