Башкирское производственное объединение «Прогресс» имело стратегическое значение еще в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году предприятие эвакуировали. Во времена СВО завод принял решение о в выпуске БПЛА, сообщает mkset.ru .

Завод «Прогресс» был внесен в санкционный список, составленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно его решению, Киев не будет заключать контракты с предприятием на протяжении 50 лет.

В настоящее время на предприятии планируют выпускать беспилотные системы, которые могут поражать цели на расстоянии 15 км. В месяц реально производить около 1000 единиц систем.

Глава Башкирии положительно оценил инициативу и выразил готовность оказывать помощь для всех предприятий, которые хотят помогать военным СВО. Ранее сотрудники Уфимского университета науки и технологий заявили, что готовы конструировать БПЛА. ВУЗ отправлял заявку, чтобы найти подрядчика.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, как атаки украинскими беспилотниками Ростовской области связаны с попыткой срыва президентских выборов РФ.