Здание генконсульства Украины в Польше забросали яйцами и облили краской

По данным канала, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые разбираются в ситуации. Согласно предварительной информации, в результате инцидента пострадал фасад здания.

Издание EADaily предположило, что происшедшее связано со встречей с представителями движения «Азов»*. По данным издания, украинское генконсульство занималось организацией мероприятия. Представитель польской партии «Конфедерация» Марта Чех обращалась по данному поводу в полицию. Политик осудила тот факт, что военнослужащих «Азова» встречали с почестями. По ее данным, такое поведение можно расценивать как пропаганду нацизма. ТАСС сообщил, что встреча состоялась в понедельник, 17 февраля.

Ранее сообщалось, что в тбилисском международном аэропорту зондеры закидали экс-президента Грузии Зурабишвили яйцами.

* признан террористической организацией в РФ