Здание вытрезвителя в Волгоградской области продать не удалось

В Волгоградской области не смогли продать здание вытрезвителя, несмотря на то, что для участия в тендере два претендента заплатили по полмиллиона рублей, сообщает novostivolgograda.ru .

Местная власть приняла решение продать земельный участок, на котором ранее размещался вытрезвитель, в январе 2023 года. Тогда две компании, специализирующиеся на строительстве, подали заявки для участия в тендере. Стартовая цена — 5 миллионов рублей. Площадь — 2085 квадратных метров.

Здание было построено в 1955 году. На данный момент стены частично еще остались, но они все покрыты трещинами. Окон и дверей уже нет. Можно было предположить, что строительные компании были намерены купить участок для строительства многоэтажного дома. Однако в торгах они не участвовали, оба претендента даже не заявили цену.

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