Зеленая повестка как ловушка: глава «Росатома» объяснил, как европейские лидеры довели свои страны до кризиса

Масштабный энергетический коллапс в странах Европейского союза зрел не один десяток лет и стал следствием недальновидных решений местных властей. Такое мнение в интервью RT высказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По словам Лихачева, европейские политики привели свои государства к энергетическому краху, сделав основной упор на так называемую зеленую повестку в ущерб сбалансированному развитию отрасли.

«Кроме вульгарного толкования возобновляемых источников энергии, отказа неправомерного от использования газа в энергетике, это еще и ограничения, а в некоторых случаях отказ от атомной энергетики», — подчеркнул руководитель госкорпорации.

Руководитель госкорпорации считает, что из-за таких решений энергосистема Евросоюза стала чрезвычайно подвержена рискам как на региональном, так и на глобальном уровне. Толчком к обострению ситуации послужило противостояние Израиля и Соединенных Штатов с Ираном.

Выходом из сложившейся ситуации, по мнению специалиста, может стать возрождение атомной отрасли в Европе и планомерное создание фундаментальной генерации, ориентированной на долгосрочную перспективу — столетие вперед.

