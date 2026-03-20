Минэнерго предложило изменить квоты на выбросы для ТЭС

Министерство энергетики РФ выступило с инициативой изменить систему определения квот на выбросы для теплоэлектростанций в рамках федерального проекта «Чистый воздух», пишет «Коммерсантъ».

Ведомство предлагает при расчете квот учитывать реальные дефициты при реализации природоохранных мероприятий, а также технологические ограничения станций. Кроме того, Минэнерго настаивает на том, чтобы планы по снижению выбросов согласовывались только после того, как будут определены источники возмещения затрат на эти цели.

В настоящее время действует законопроект Министерства природных ресурсов и экологии РФ, который предусматривает двукратное снижение выбросов опасных веществ и их уменьшение до гигиенических нормативов. Эксперимент по квотированию выбросов, к которому в 2023 году присоединились 29 городов, завершается в конце 2026 года.

Энергетики обращают внимание на то, что предложенный Минприроды подход может привести к дефициту тепла и электроэнергии. Они предлагают устанавливать квоты не на объем выбросов, а на концентрацию загрязняющих веществ.

Также, по мнению специалистов, основной вклад в загрязнение приземного слоя воздуха вносят не промышленные предприятия, а частный сектор и автотранспорт, однако их регулирование остается за региональными властями.

Согласно оценкам, затраты генерирующих компаний на выполнение экологических требований в период с 2026 по 2036 годы превысят 458 млрд рублей. Эксперты считают, что более эффективным и менее затратным способом улучшения качества воздуха могла бы стать борьба с несанкционированным сжиганием отходов и перевод печного отопления в частном секторе на более экологичные источники.

В Минэнерго также предлагают оптимизировать подход к определению ключевых источников выбросов и рассмотреть альтернативные пути финансирования модернизации оборудования.

