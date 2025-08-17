Зеленский и лидеры ЕС: названа очередность встреч Трампа в понедельник

В понедельник, 18 августа, состоится личная встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. После к встрече присоединятся лидеры европейских стран. Такой информацией располагают собственные источники издания Bild, представляющие интересы немецкого правительства.

По информации источника, ожидаются многочасовые переговоры. Сначала лидеры США и Украины встретятся лично.

«Лишь затем к ним должны присоединиться сопровождающие его ключевые политики ЕС», — сообщил таблоид.

По данным источника, политики сделают паузу на обед. По информации РИА Новости, участие в мероприятии подтвердили лидеры Великобритании, Франции, Германии, Финляндии и Италии. Кроме того, на встрече будет присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Украинский президент направится в Вашингтон в понедельник, 18 августа.

По информации СМИ, предстоящая встреча лидеров — это продолжение переговоров американского и российского лидеров на Аляске. Президенты обсудили разные темы, но главной стал украинский кризис. Политики выразили надежду, что встреча прошла продуктивно. Владимир Путин отметил, что пояснил коллеге первопричины конфликта. Эксперты активно комментируют встречу лидеров, обращая внимание на каждый жест и слово.

Ранее сообщалось, что Путин изменил запланированную речь, отодвинув в сторону четыре листа заранее подготовленного текста для выступления после встречи с американским коллегой на Аляске.