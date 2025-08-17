Путин в ходе пресс-конференции на Аляске изменил запланированную речь

Президент РФ Владимир Путин отложил четыре листа своей речи в сторону во время выступления по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись на Аляске, сообщило РИА Новости со ссылкой на видео журналиста Павла Зарубина.

По информации издания, журналист «России 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» предоставил фрагмент видео общения российского лидера с журналистами. На нем видно, что Владимир Путин во время речи отложил в сторону четыре листа текста. Журналисты предположили, что глава государства принял решение изменить подготовленную речь.

По данным журналистов, президент Путин в ходе выступления выразил надежду, что Киев и европейские союзники не будут стараться при помощи каких-либо провокаций или закулисных интриг препятствовать намечающемуся прогрессу. Именно после этих слов президент убрал в сторону некоторые страницы своей речи.

После встречи лица, занимающие руководящие должности в США, дали интервью в эфире американских каналов. Спецпосланник президента без подробностей сообщил, что Россия готова пойти на некоторые уступки по пяти областям Украины. Он отметил, что новая фаза обсуждения кризиса не требует прекращения боевых действий. В свою очередь госсекретарь США опроверг информацию, согласно которой Вашингтон поддерживает передачу донбасских земель Москве.

Ранее сообщалось, что в начале осени Европа представит новый санкционный пакет против России.