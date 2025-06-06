Украина разрабатывает сложные специальные операции на территории России, подобные недавним атакам по военным аэродромам. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По информации источников, разработка плана атаки по местам базирования российской авиации в разных регионах РФ началась на Украине еще 18 месяцев назад. Сейчас же Киев рассматривает новые подобные инициативы.

Как пишет издание The Atlantic, атака, реализованная киевским режимом по российским аэродромам, вызвала серьезную обеспокоенность в администрации США. Кроме того, такие действия спровоцировали обсуждение возможного прекращения оказания помощи Украине со стороны Вашингтона.

Министерство обороны РФ 1 июня сообщило, что вражеские FPV-дроны предприняли попытку атаковать аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Там удары беспилотников были отражены.

В Мурманской и Иркутской областях из-за атаки дронов произошло возгорание нескольких единиц военной техники.

4 июня президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором рассказал о террористических действиях Киева.

Американский президент заверил, что украинская сторона не ставила Белый дом в известность о своих планах атаковать РФ. Путин заявил, что Москва непременно ответит на удары по российской территории.

Ранее в Сети распространились кадры ликвидации дрона ВСУ, которые летел на Москву.