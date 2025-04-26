Зеленский на похоронах Франциска нарушил нормы этикета

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на церемонию похорон в камуфляжном костюме черного цвета, чем нарушил нормы этикета, сообщило РИА Новости.

По данным издания, похороны проходят в Ватикане. На церемонии присутствуют около 200 тыс. человек. Корреспондент обратил внимание, что прибывшие господа выбрали в качестве одежды для траурной процессии строгие костюмы черных цветов. Дамы прибыли в черных платьях разных фасонов. Некоторые в качестве аксессуаров отдали предпочтение черным шляпам.

По мнению корреспондента, Зеленский заметно отличался от других участников мероприятия из-за армейского камуфляжа черного цвета.

«На данный момент компетентные органы сообщают, что в похоронах папы Франциска принимают участие около 200 тыс. человек», — сообщила служба печати Святого престола.

По данным издания, богослужение проводит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. На время церемонии гроб вынесли из базилики Святого Петра. Ожидается, что после гроб провезут по улицам Рима. Погребение состоится в пятницу, 26 апреля, в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Ранее после церемонии прощания с папой римским президент Литвы заявил, что не видит ничего нехристианского в том, чтобы «дать отпор злу».