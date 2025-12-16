Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов назвал одно из самых опасных видов оружия, которое может быть применено нынешней зимой. Трансляция доступна в YouTube-канале офиса президента Украины, сообщил РБК.

Украинский президент высказал мнение, что одним из самых опасных видов оружия этой зимой может стать холод. Во время выступления Зеленский уделил внимание теме энергетической безопасности страны. Политик уверен, что Москва пытается использовать холодную погоду против мирной жизни украинцев. Однако аргументов в пользу сказанного не привел.

Зеленский призвал не надеяться только лишь на дипломатическое решение конфликта и обратил внимание на важность оказания Киеву военной помощи.

«Мы должны укреплять нашу ПВО, мы должны поддерживать нашу способность защищаться», — сказал он.

Глава киевского режима поблагодарил Нидерланды за оказанную военную помощь. В частности, за предоставленные зенитно-ракетные комплексы Patriot и истребители F-16.

РБК напомнил, что Кремль неоднократно осуждал подобную помощь, потому что она лишь увеличивает срок проведения СВО, но не приводит к смене позиций в зоне проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что Песков назвал три задачи на пути к миру на Украине.