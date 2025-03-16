Спецпосланник Трампа назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN заявил, что Дональд Трамп рассчитывает на разрешение украинского кризиса в течение недель.

Спецпосланник в интервью поделился некоторой информации о ходе переговоров относительно завершения вооруженного конфликта на Украине.

«Президент использует для описания временных рамок слово «недели», — отметил Стив Уиткофф.

Стив Уиткофф высказал мнение, что Москва и Киев заинтересованы в том, чтобы урегулировать вооруженный конфликт мирным способом. Встречу с президентом России Владимиром Путиным спецпосланник президента США назвал позитивной. Он отметил, что спикеры были сосредоточены на на поиске эффективных решений по украинскому кризису.

Спикер допустил, что на следующей рабочей неделе может состояться разговор между Трампом и Путиным в телефонном режиме. По мнению спецпосланника, Россия и США постепенно сокращают дистанцию в переговорах по Украине.

Напомним, встреча сторон состоялась 13 марта. В Кремле сообщили, что президент Путин передал некоторую информацию для своего американского коллеги. В свою очередь спецпосланник предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине. Участники мероприятия общались на протяжении четырех часов. Президент РФ положительно оценил инициативу США по Украине, указав на некоторые спорные моменты.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал не просто продолжить давление на Россию, но и усилить его ради достижения мира.