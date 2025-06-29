Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции

Депутат Верховной Рады Роман Костенко проинформировал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин. Скрин его поста публикуют в украинских телеграм-каналах.

Одним из каналов, распространивших сообщение, стал «Украина.ру». Под постами подписчики не могут оставлять комментарии, но им открыты возможность ставить реакции. Под постом преобладает смайлик, символизирующий гнев.

«Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин», — приводит слова Костенко украинский телеграм-канал «Украина.ру».

Оттавская конвенция была подписана 3 декабря 1997 года. К ней присоединились 163 страны. В рамках договора странам запрещено применять, накапливать, производить и передавать противопехотные мины. В случае их наличия страна-участник конвенции обязана ликвидировать боеприпас. Причина запрета заключается в том, что мины оставляют много увечий и считаются негуманным способом ведения боевых действий.

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