Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News заявил, что для проведения президентских выборов в стране необходимо приостановить действие военного положения.

Президент Украины заявил, что приостановка действия введенного в стране военного положения негативно отразится на боеспособности армии. Допустить этого невозможно. В настоящее время организовать избирательный процесс другим способом невозможно.

Владимир Зеленский пояснил, что в случае приостановки военного положения бойцы временно покинут зону проведения СВО. В таком случае создастся впечатление, что на фронте образовалась пауза. По его мнению, ВС РФ могут воспользоваться ситуацией и начать наступательные действия на ряде направлений. Тогда увеличатся риски для национальной безопасности страны.

«И, в принципе, россияне будут счастливы. Вопросы боеспособности, духа... ты теряешь», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил также, что не боится проведения президентских выборов. Отметим, что срок его полномочий истек 20 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что в США заявили о высоких шансах Путина достичь все цели СВО в скором времени.