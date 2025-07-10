Зеленский покинул Украину из-за форума на фоне массированных ударов по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой улетели на форум в Ватикане на фоне массированной комбинированной атаки на Киев в ночь с 9 на 10 июня, сообщил телеграм-канал украинского издания «Общественное».

Корреспондент украинского издания опубликовал фото прибытия президента в Ватикан. Украинского лидера сопровождает супруга Елена. Вместе они вышли из автомобиля и приняли приветствия дипломатов, которые ожидали их. Конференция начнется 10 июля и продолжится два дня. Судя по видео, Зеленский для участия в форуме выбрал черный костюм без пиджака.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал корреспонденту, что в вопросе о поставках американского оружия Киеву есть положительные изменения. Он также присутствует в Ватикане. В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время конференции проинформировала о создании Европейского флагманского фонда. Организация будет заниматься восстановлением Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский подвел итоги десятичасовой атаки ВС России на Украину.