Зеленский подвел итоги десятичасовой атаки ВС России на Украину

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о масштабной десятичасовой массированной атаке по украинской территории. О последствиях ударов он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, за это время по объектам государственной и гражданской инфраструктуры было выпущено более 400 крылатых ракет и ударных беспилотников.

«Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. Восемнадцать ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 — „шахеды“», — написал Зеленский.

Он в очередной раз заявил о необходимости давления на РФ санкциями, а также объявил о предстоящей встрече с западными «партнерами» в рамках «коалиции желающих» для обсуждения дополнительного финансирования и поставок оружия на Украину, а также систем противовоздушной обороны (ПВО).

ВС РФ атаковали критические объекты Украины в ночь с 9 по 10 июля. Удары совпали с заседанием так называемой «коалиции желающих», где обсуждались дополнительные поставки Киеву беспилотных перехватчиков и сил ПВО.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь российские системы ПВО сбили над территорией России 14 беспилотников.