Зеленский при прибытии в Анкару для встречи с Эрдоганом чуть не упал, выходя из самолета

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При выходе из самолета лидер чуть не упал, сообщил телеграм-канал SHOT.

Журналист SHOT предположил, что украинский президент споткнулся из-за сильного волнения.

«Кажется, кто-то теряет почву под ногами», — SHOT прокомментировал инцидент.

По информации канала, после прибытия Зеленского в Турцию количество журналистов возросло в несколько раз. Корреспонденты собрались возле стамбульского дворца Долмабахче. Представители турецких СМИ также прибыли к указанному месту. Предполагается, что именно здесь встретятся представители Украины и России, чтобы возобновить мирные переговоры. В последний раз дипломаты встречались в 2022 году.

По информации ТАСС, Зеленский сообщил, что после его встречи с Эрдоганом будет оглашено решение, состоятся ли переговоры сторон или нет. Ранее такую информацию предоставил источник агентства. Источник также располагает данными, что переговоры изначально были запланированы на вторую половину дня.

Ранее украинские чиновники заявили, что обсудят в Стамбуле единственную тему.