Украинские чиновники заявили, что обсудят в Стамбуле только одну тему

Представители украинской стороны в беседе с изданием The Wall Street Journal (WSJ) сообщили , что единственным вопросом, который Украина готова обсуждать на предстоящих переговорах с Россией в Стамбуле, является установление 30-дневного перемирия.

По данным Sky News, ссылающегося на источник в украинском правительстве, Зеленский определится с вопросом о переговорах с Россией по итогам встречи с турецким лидером Эрдоганом 15 мая. Предполагается, что встреча между Зеленским и Эрдоганом состоится в период с 13:00 до 14:00 мск.

Российская делегация, во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул утром 15 мая для участия в запланированных переговорах.

Ярослав Железняк, депутат Верховной рады Украины, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее вылетел в Турцию из Польши.

Ранее сообщалось, что президент Турции Эрдоган встретится с Зеленским в Анкаре.