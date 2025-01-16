Зеленский признал неоснащенность почти половины подразделений ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польской газете Rzeczpospolita рассказал о неоснащенности почти половины подразделений ВСУ из-за несвоевременных поставок помощи со стороны союзников.

Интервьюер обратился к украинскому президенту с просьбой прокомментировать информацию СМИ о том, что у Украины есть проблемы с дефицитом военнослужащих. Президент признал, что у армии действительно есть некоторые проблемы. Одна из них — неоснащенность подразделений.

«Только 60% подразделений оснащены соответствующим образом», — заявил Зеленский в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По мнению президента Украины, подобная ситуация сложилась по разным причинам. Иногда заявленная Западом техника не приходит или же поступает с нарушением озвученных сроков или объемов. Владимир Зеленский также напомнил, что Вашингтон не смог своевременно передать помощь Киеву из-за Конгресса США. Украинский лидер отметил, что не понимает причин отказа передать Киеву американские системы Patriot в нужном для страны количестве.

В интервью польскому изданию Onet Владимир Зеленский заявил, что Украина негативно отреагирует в случае проведения каких-либо переговоров с Россией без ее участия. Спикер уверен, что все союзники обязаны сообщать о любых контактах с Кремлем.

«Конечно, любая договоренность с русскими не может состояться без Украины. И именно поэтому Украина должна очень резко реагировать, если какая-либо страна за нашей спиной ведет какие-либо переговоры с Россией», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Европа, по мнению Зеленского, без украинской армии не справится с Россией.