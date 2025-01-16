Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе отсутствием поддержки в случае вооруженного конфликта с Россией. Глава киевского режима заявил, что без их армии им не справиться, передало РИА Новости со ссылкой на Onet.

«Без украинских вооруженных сил у Европы, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких шансов против России», — процитировали его слова в агентстве.

По словам Зеленского, это объяснимо тем, что Европа не знает, что такое война, поэтому в одиночку ей не справиться.

Угрозы со стороны альянса в отношении России стали слышны все чаще. Однако в Кремле подчеркнули, что Москва не собирается нападать первой, но не оставит без ответа действия, потенциально опасные для ее интересов.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что президент США Джо Байден и Владимир Зеленский напоминают «умирающих лошадей». Так он подчеркнул безнадежность ситуации, в которой оказались оба лидера.