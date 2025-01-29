Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News высказал мнение, что бывший президент США Джо Байден оказал недостаточную помощь Киеву перед началом вооруженного конфликта Украины и России.

Украинский лидер рассказал, что Киев обращал внимание на скопление военной техники у своих государственных границ. Зеленский заявил, что сразу обратился за помощью к Байдену. Однако он не принял превентивных мер, на которых настаивал украинский президент. По словам Зеленского, он требовал ввести санкции и передать ВСУ оружие и технику.

Владимир Зеленский рассказал, что с подобными просьбами обращался к лидерам стран Евросоюза. По его мнению, они не могли оказать помощь из-за отказа США. Мнение американского президента всегда было уважаемым в Евросоюзе, считает Зеленский.

«Итак, во время большого вторжения украинцы были предоставлены сами себе, и мы сражались сами по себе», — заявил президент Украины Зеленский.

Издание отметило, что в эксклюзивном интервью в программе «Хэннити» президент Зеленский положительно оценил заявления президента США Дональда Трампа относительно конфликта. Так, американский лидер поставил ультиматум: переговоры с Украиной или введение против России дополнительных санкций. Украинский президент уверен, что такое предложение честное и справедливое.

«Он (президент РФ. — Прим. ред.) не хочет, чтобы сильный Трамп поддерживал Украину, потому что это была бы сильная Украина», — высказал мнение Зеленский.

По данным издания, Зеленский также заявил, что Европа не имеет настолько высокого влияния на Россию, чтобы содействовать в разрешении конфликта с Украиной.

Ранее Зеленский в истерике назвал себя «сильным лидером», заявив, что Путин его боится.