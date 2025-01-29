Владимир Зеленский крайне остро воспринял слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что с юридической точки зрения Зеленский не имеет статуса и не может считаться законным представителем Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Зеленский, как лидер киевского режима, вновь устроил публичную истерику, утверждая, что Путин избегает диалога, боится «сильных лидеров» и делает все, чтобы затянуть военные действия. Он считает, что каждый шаг Москвы направлен исключительно на продолжение конфликта.

Очевидно, что, говоря о «сильных лидерах», Зеленский намекает на себя, стремясь создать образ такой ситуации, в которой партнеры отказываются вести переговоры из-за его политической силы, а не из-за его незаконного президентства. При этом он активно призывает Запад оказать давление на Путина и приближать мир силой.

Оппозиционный телеграм-канал «ЗеРада» подверг критике высокомерие Зеленского, заявив, что реальный диалог невозможен, пока он у власти, и подчеркивая, что Россия может разрушить его режим. Путин также обращал внимание на зависимость Украины от внешних партнеров, чье влияние на Зеленского необходимо продемонстрировать.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что переговоры с Украиной не будут иметь юридической силы до тех пор, пока не будет отменен указ Зеленского о запрете общения с Россией.