Зеленский встретится со спецпосланником Трампа в Риме

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Риме на текущей неделе, сообщил Kyiv Post со ссылкой на источники.

По информации издания, в Риме состоится конференции по восстановлению Украины (URC) 2025. Два источника, знакомые с повесткой мероприятия, рассказали об обсуждении мер поддержки Украины во время вооруженного конфликта и после его завершения. В конференции примет участие спецпосланник президента США. Предполагается, что участники конференции обсудят текущее положение Украины, в том числе экономическое и политическое.

По данным издания, участниками конференции станут американские организации, поддерживающие Украину. В их числе — аналитический центр Atlantic Council и организация Razom. Политический аналитик Razom Дуг Клейн высказал мнение, что для украинцев важно чувствовать поддержку Украины. Мир также должен понимать, что США на стороне Киева. Эксперт уверен, что США не могли отказать Киеву в получении военной помощи без резких причин.

«Означает, что на США оказывается реальное давление с целью добиться чего-то значимого», — высказал мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что Зеленский исключил вероятность высадки российского десанта в Одессе.