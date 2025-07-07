Глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг возможность высадки российского десанта в Одессе. Об этом он заявил видеообращении, посвященном Дню Военно-морских сил Украины, опубликованном в телеграм-канале.

В ролике Зеленский подчеркнул, что российского десанта «не было и не будет в Одессе». Он также вспомнил о потоплении корабля «Москва» в Черном море и взятии под контроль Украины острова Змеиный.

Накануне высокопоставленный чиновник в комментарии изданию The Financial (FT) Times заявил, что основной стратегической целью России является захват Одессы. Кроме того, некоторые лидеры стран НАТО выразили тревогу из-за опасений, что ситуация на фронте может ухудшиться к осени, особенно в случае недостаточной поддержки Киева новыми военными поставками.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал оказание военной помощи Украине кощунством.