Эксперт Литовкин объяснил, как истребители F-16 повлияют на ход СВО

Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, как американские истребители F-16 могут повлиять на ход спецоперации и почему ВСУ не выиграют от получения новой техники. Об этом пишет gazetametro.ru со ссылкой на разные иностранные источники.

В первой партии американских истребителей F-16 было шесть бортов. Самолеты передали из Нидерландов. Украинские власти информацию не подтверждали, однако и не делали официального опровержения. Военный обозреватель Литовкин отметил, что технику в действии на Украине еще никто не видел. Кадры из Сети показывают далекий полет в небе над Львовом и Одессой. Однако такие же можно снять где угодно.

Литовкин допустил, что F-16 могут быть на Украине, однако отметил, что на ходе СВО это практически не отразиться. У российской армии есть чем ответить.

«На фронте F-16 ничего не поменяют. Потому что самолетов передано мало, эффективность их против российских средств ПВО и наших истребителей низкая. Наши истребители Су-30, Су-35 гораздо эффективнее и результативнее, чем этот самолет», – подытожил Литовкин.

По словам эксперта, нет в ВСУ и обученных пилотов. Их навыки владения МиГ-29 и Су-27 не подойдут для F-16, а переучиваться придется от месяца до двух. Литовкин допустил, что профессиональных пилотов еще не привезли в Киев.

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