«Зеленый Владивосток»: Жители фотографируются на фоне локаций города

Во Владивостоке проходит конкурс «Зеленый Владивосток». Правила очень простые – сфотографироваться на фоне зеленых декораций в городе, поставить хэштег и опубликовать запись в группе социальной сети, которая принадлежит фабрике мороженого «Урса».

Конкурс должен был уже подходить к своему завершению, но хорошая погода позволила организаторам продлить действие акции, сообщает zr.media. 15 октября победители получат сладкие призы – мороженое.

Конкурс демонстрирует, сколько красивых локаций во Владивостоке. На фото может быть как один человек, так и несколько. Горожане присылают снимки детей или семейные кадры. Участие в фотоконкурсе – отличная возможность прогуляться по солнечному Владивостоку и провести день со всеми членами семьи.

В конкурсе будет несколько победителей из-за разнообразия номинаций: сквер, набережная, парк. Отбирать лучшие фото будут профессиональные фотографы и сотрудники фабрики мороженого «Урса».

«Мы заботимся о тех, кто любит Владивосток», — рассказали в Фабрике мороженого «Урса».

Это не первый конкурс, который проводит фабрика мороженого «Урса». Прошлая кампания была посвящена летним радостным мгновениям.