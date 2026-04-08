Земельный, имущественный, торговый и туристический: какие местные налоги платят россияне и как это можно сделать

Местные налоги представляют собой обязательные платежи, которые вводятся и собираются органами местного самоуправления — то есть администрациями городов, районов и сельских поселений, сообщили Финансы Mail. Корреспондент издания разобрался, чем налоги отличаются от других видов налогообложения.

Поступая в муниципальные бюджеты, эти средства становятся главным источником финансирования расходов на обеспечение жизни конкретной территории, отметило издание. Сюда входит благоустройство дворов и улиц, содержание жилищно-коммунального хозяйства, работа школ, больниц и других объектов, которые находятся в ведении муниципалитета.

«Местные налоги — это деньги, которые вы платите не куда-то далеко, а буквально к себе домой — в бюджет своего города, своего района, своего поселка. Именно за счет этих денег потом чинят дорогу у вашего подъезда, содержат школу, куда ходит ваш ребенок, и включают свет на вашей улице. Это, пожалуй, единственные налоги, эффект от которых вы можете потрогать руками, просто выйдя на улицу», — пояснил Константин Чупырь, налоговый юрист и налоговый консультант (Налоги & Чупырь).

По данным издания, в перечень местных налогов входит четыре основных вида. Первый — земельный налог, который платят владельцы дачных участков, огородов и земель под жилыми домами. Второй — налог на имущество физических лиц. Его начисляют при наличии в собственности квартиры, частного дома, гаража, автомобиля, коммерческого строения или иного движимого и недвижимого имущества. Третий — торговый сбор. Он касается предпринимателей и на данный момент введен только в Москве. Четвертый — туристический налог, который взимается при заселении в гостиницы в курортных городах.

По информации издания, существует пять основных способов уплаты местных налогов. Можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Альтернативный вариант — портал «Госуслуги». Также подойдет специальный сервис «Уплата налогов и пошлин». Наконец, платеж можно внести через любое отделение банка или в любом почтовом отделении «Почты России».

