МРОТ до 60 тыс. рублей: В Госдуме пояснили, почему это красиво, но экономически необоснованно

Идея поднять минимальный размер оплаты труда сразу до 60 тысяч рублей звучит красиво, но за ней, как объясняет депутат Госдумы Светлана Бессараб, стоят жесткие экономические расчеты. Сейчас МРОТ с 1 января составляет 27 093 рубля, а к 2030 году президент поручил вывести его на 35 тысяч. То есть план уже есть, он утвержден и постепенно выполняется — в этом году, например, рост составил почти 20%, что само по себе серьезный скачок. А тут вдруг предлагают перепрыгнуть сразу через несколько ступеней: с 27 тыс. до 60 тыс. рублей. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, МРОТ — это не абстрактная цифра, а зарплата самых неквалифицированных работников: уборщиков, вахтеров, подсобных рабочих. Их в стране примерно 4,5 млн из 75 млн занятых. На них повышение повлияет напрямую. Но опосредованно — буквально на всех. Так, если уборщик вдруг начинает получать как инженер, пропадает мотивация учиться и работать на более сложных должностях. Значит, при любом подъеме МРОТ нужно сохранять разумную разницу в зарплатах между разными категориями. Инженер или менеджер среднего звена должны зарабатывать заметно больше вахтера — иначе зачем им брать на себя ответственность?

Парламентарий добавила, что работодатели при повышении зарплат платят налоги и взносы: около 30% сверху плюс минимум 13% НДФЛ. Для любого бизнеса это весомая нагрузка. Если поднять МРОТ до 60 тыс., фонд оплаты труда взлетит, а с ним — и отчисления в бюджет, и издержки компаний. Часть предприятий может не выдержать, начнутся сокращения или уход в тень. Другая часть заложит рост в цены — и мы получим инфляцию, которая съест ту самую прибавку.

Итог, который озвучивает Бессараб: инициатива Миронова требует глубочайших экономических обоснований. Нельзя просто взять и поднять МРОТ в два с лишним раза — это рикошетом ударит по бюджету, бизнесу и кошелькам всех остальных работающих. Президентский ориентир на 35 тыс. к 2030 году — это реалистичный, просчитанный путь, а 60 тыс. — красивая цифра для лозунга, но, чтобы она стала законом, ее авторам придется показать, откуда взять деньги и как не обрушить экономику.

Ранее депутат Нилов заявил, что МРОТ в России к 2030 году может вырасти до 35 тыс. рублей.