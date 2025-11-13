Землетрясение в российском городе: что пережили ночью кузбассовцы?

По информации издания, поселок располагается вблизи города Калтан. Населенный пункт находится в южной части Кемеровской области. В ночь на 13 ноября магнитуда подземных толчков достигла 2,7, а интенсивность в эпицентровой зоне составила 2,9 балла по шкале MSK-64. Специалисты классифицировали событие как природное землетрясение тектонического происхождения. Анализ экспертов показал, что землетрясение не представляло угрозы для местного населения. Подземный толчок был зарегистрирован в 1:34.

В МЧС сообщили, что во время землетрясения важно не паниковать. Жителям нижних этажей рекомендовано сразу выбегать на улицу. Стоит проявлять бдительность: следить, чтобы не упали близрасположенные конструкции. Обычно у человека есть всего 20 секунд, чтобы успеть выбежать. По этой причине жителям верхних этажей специалисты советуют занимать наиболее безопасные места в своих квартирах. Например, лечь в ванну. Главная опасность в том, что в помещении могут падать тяжелые предметы. В целях безопасности рекомендовано прятаться под крепким столом или кроватью.

«Если в результате сейсмособытия вы живы-здоровы, помощь не требуется ни вам, ни окружающим, постарайтесь не пользоваться телефоном, чтобы не перегружать линию. Не звоните из любопытства в оперативные службы», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в районе Новокузнецка произошло землетрясение.