«Земля дрогнула в 23:28». Сейсмособытие в Новокузнецке: почему толчки ощутила только южная часть города?

В Едином геофизическом отделе РАН Алтай-Саянского филиала проинформировали, что в 23:28 вторника, 28 октября, в районе Новокузнецка произошло землетрясение, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным исследований, землетрясение затронула южную часть района. Сила подземных толчков, измеренная по шкале Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK), достигла примерно 2,4 баллов. Хотя это не считается мощным землетрясением, подобные колебания ощутимы и вызывают тревогу. Местные жители могли почувствовать на улицах и домах легкую вибрацию.

По информации исследователей, непосредственно в Новокузнецке также незначительно ощущались толчки. Их сила оценена в один балл. Один из крупных городов, который расположен недалеко от Новокузнецка, — это Прокопьевск. Корреспондент Сибдепо изучил карту — жители Прокопьевска не ощущали никаких толчков.

