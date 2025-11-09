«Зеркальный ответ» Кремля: почему Россия может возобновить испытания на Новой Земле?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия не собирается нарушать обязательства по запрету ядерных испытаний. Однако в случае, если ядерные испытания пройдут по инициативе Вашингтона, Кремль будет вынужден действовать зеркально, сообщило РИА Новости.

«Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, что решение о возможном проведении ядерных испытаний должно быть обоснованным и выверенным.

По информации издания, в среду в ходе заседания Совета безопасности России министр обороны Андрей Белоусов выступил с инициативой о возобновлении ядерных испытаний. Соответствующее предложение прозвучало в рамках совещания под председательством президента Владимира Путина.

По информации издания, глава военного ведомства сообщил о целесообразности начала подготовительных работ на полигоне «Новая Земля». В ответ на это Владимир Путин поручил провести комплексный анализ данного вопроса на площадке Совбеза. Президент также распорядился собрать необходимую информацию и представить конкретные предложения относительно возможного старта работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

