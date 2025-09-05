Жалоба жителей Ижевска на отсутствие павильона на остановке не осталась без внимания: Госавтоинспекция Удмуртии возбудила административное дело, сообщил udm-info.ru.

По информации издания, жители микрорайона в Ижевске сообщили о проблеме редакции. Горожане рассказали, что остановочный павильон демонтировали год назад. Вблизи находился киоск. Мэрия расторгла договор аренды земельного участка с владельцем киоска, что и стало причиной для сноса объекта. Новый павильон построен не был. Горожане рассказали, что испытывают дискомфорт. Они вынуждены ожидать общественный транспорт в знойные дни, под дождем и снегом. На статью Udm-Info отреагировали представители Народного фронта. Они передали данные в ГАИ.

По информации республиканского Народного фронта, Госавтоинспекция Удмуртии на основании данных проверки объекта возбудила административное дело по факту отсутствия павильона на остановке. Ответчиком выступает Управление благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска, которое зарегистрировано как юридическое лицо. Штраф за нарушение может достигнуть 300 тыс. руб.

«Народный фронт и редакция Udm-Info продолжат добиваться установки павильона на остановке Селтинская. Ожидание транспорта должно проходить в комфортных и безопасных условиях».

Ранее сообщалось, что в Москве запустили первый в России беспилотный трамвай.