В Москве запустили первый в России беспилотный трамвай

В Москве начал курсировать первый в России полностью беспилотный трамвай. Он обслуживает маршрут № 10 от станции метро «Щукинская» до улицы Кулакова. Об этом пишет РИА Новости .

Мэр Сергей Собянин лично проехал в новом транспорте и отметил, что это событие открывает новую страницу не только для столицы, но и для всей страны. По его словам, проект проходил три этапа: тесты с машинистом, поездки с пассажирами под наблюдением водителя и, наконец, полноценный запуск без участия человека в управлении.

Трамвай сам останавливается на остановках, открывает двери, соблюдает график, реагирует на светофоры, переключает стрелки и пропускает пешеходов. Искусственный интеллект контролирует движение так, чтобы избежать столкновений.

В салоне при этом находится сотрудник трамвайного депо, который отвечает за безопасность пассажиров и может помочь в нештатных ситуациях. Но в управление транспортом он не вмешивается — система полностью автономна. Пока это требование федерального законодательства.

До конца года планируется запустить еще три подобных трамвая, к 2026 году их будет 15, а к 2030-му автономными станут две трети всего парка. К 2035 году власти рассчитывают довести долю беспилотных трамваев до 90%.

Собянин также заявил, что следующим этапом станет запуск беспилотного поезда в метро: первые испытания начнутся уже в этом году, а запуск в эксплуатацию планируется в 2026-м.

