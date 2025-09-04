«Жалобы в соцсетях не прекращались»: чем возмущены жители Новокузнецка?

Мэр Новокузнецка Денис Ильин в своем телеграм-канале высказал мнение, что самокаты должны были стать удобным средством передвижения для местных жителей. По факту же средство индивидуальной мобильности стало причиной недовольства жителей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Мэр опубликовал в телеграм-канале фото самокатов, которые хаотично разбросаны по городу. По информации Ильина, местные жители недовольны именно тем, что транспорт лежит посреди дороги в самых посещаемых локациях города.

Мэр рассказал, что в городе функционирует несколько компаний, которым разрешено предлагать жителям услуги аренды самокатов. Одна фирма более ответственно следит за средствами индивидуальной мобильности. Сотрудники возвращают брошенные самокаты в те зоны, где им разрешено находиться. Вторая компания менее активно занимается решением проблемы.

«Брошенный самокат на тротуаре, во дворе дома и даже на трамвайных путях. Жалобы новокузнечан не прекращались в соцсетях», — написал мэр Ильин.

По информации главы города, депутаты предложили способ решения проблемы — установление административной ответственности за несоблюдение правил эксплуатации СИМ. Депутаты Новокузнецкого горсовета считают, что инициатива должна распространиться по всем муниципальным образованиям Кузбасса.

По данным издания, для жителей Новокузнецка создали специальный чат. Горожанам предлагают выкладывать фото самоката, брошенного на улице. Важно указать адрес, чтобы в администрации могли проконтролировать ситуацию.

