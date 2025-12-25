«Жаркое по-домашнему» и селедка под шубой: выяснилось, из чего состоит праздничный паек осужденных

В ГУФСИН Кузбасса проинформировали, какое праздничное меню ожидает осужденных в исправительных учреждениях и СИЗО. Рацион расписан на 31 декабря, 1 и 7 января, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Праздничное меню для осужденных в Кузбассе включает несколько дней особого рациона. В последний день уходящего года на обед запланированы рыбные котлеты с гарниром из картофельного пюре, классический винегрет и маринованная свекла или морковь. Вечерний прием пищи предлагает на выбор сытное жаркое с мясом или азу по татарскому рецепту, которые подадут с порцией свежих или отварных овощей.

Новогодний день начнется с обеда, где главным блюдом станут пельмени, манты или вареники. На ужин предусмотрена рыба, приготовленная в духовке с овощной «шубой» и крупяным гарниром, альтернативой которой выступает сельдь с отварным картофелем и луком. Оба варианта дополнят овощной салат и маринад.

Рождественский рацион в полдень представит плов с говядиной, а вечером — рыбный пирог с картофелем. Оба приема пищи также включают овощные закуски. Издание опубликовало фотографии, как выглядят эти праздничные блюда.

«При планировании праздничного меню на Рождественский ужин также предусмотрено приготовление филе рыбы (сельдь, навага) в кляре, в омлете, вместо пирога с рыбой, а на гарнир драники (картофельные оладьи), пюре картофельное», — уточнили в ведомстве.

