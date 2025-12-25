В Бурятии появится «суперколония» для трех тысяч заключенных

В Бурятии планируют реализовать масштабный проект — построить «суперколонию» под Улан-Удэ. Об этом заявил начальник УФСИН по республике Максим Свись. Его слова приводит GAZETA-N1.RU.

По его словам, новое учреждение будет рассчитано на одновременное содержание до 3 тыс. заключенных, уточнил он.

Свись уточнил, что новый проект получил поддержку на федеральном уровне. Его включили в целевую программу развития пенитенциарной системы.

«Этот проект не заморозился. 20 августа этого года вышло постановление правительства, оно находится в открытом доступе», — сообщил начальник УФСИН.

Основные строительные работы начнутся в 2031 году и должны завершиться к 2035 году. До этого будут проведены необходимые проектно-изыскательские работы.

Идея создания крупного пенитенциарного комплекса в Бурятии появилась еще в 2023 году. Концепция предполагает объединение на одной территории нескольких исправительных учреждений: колоний общего и строгого режимов, а также следственного изолятора (СИЗО). Это позволит создать единую современную инфраструктуру для содержания и перевоспитания осужденных.

Ранее стало известно, где встретит Новый год подозреваемый в мошенничестве адвокат Эльман Пашаев.