Жаропонижающее при беременности и аутизм: доклад Кеннеди-младшего вызвал резонанс

Кеннеди-младший подготовил доклад, в котором сообщил о связи популярного обезболивающего средства с аутизмом, сообщил РБК со ссылкой на иностранное издание. Лекарство часто назначают беременным.

По информации издания, о влиянии препарата на развитие беременности ранее сообщали некоторые ученые. Было проведено ряд крупных исследований, которые не подтвердили данное предположение. В свою очередь ученые были уверены, что популярное обезболивающее средство — ацетаминофен — негативно влияет на развитие плода.

«Специалисты из Американского колледжа акушерства и гинекологии утверждают, что средство безопасно для беременных, однако, как и в случае с любыми другими лекарствами, рекомендуют проконсультироваться с врачом перед его применением», — указано в материале РБК.

По данным издания, доклад стал причиной падения акций компании, которая выпускает препарат. Руководство отметило, что выпуск лекарства и его предназначение беременным было одобрено специализированными комиссиями. В компании отрицают связь между приемом ацетаминофена беременными и риском развития аутизм у ребенка.

По информации издания, представитель Министерства здравоохранения США отреагировал на доклад. Спикер заявил, что озвученная информация — на данный момент лишь предположение, которое не было доказано ученым советом и экспертами. Представитель ведомства заверил, что в причинах беспрецедентного роста числа случаев аутизма в Америке разбираются.

