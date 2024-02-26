«Ждун» стал причиной массовых исков о нарушении авторских прав

«Ждун» — это бесформенная скульптура, которая популярна среди пользователей социальных сетей. Часто логотип появляется на одежде, наклейках на ногти, кружках и многих других предметах. Производители не задумываются о том, что нарушают авторские права.

Часто истцом по данным делам выступает компания Цейтлина, которая только за 2024 год подала исков на 27 млн рублей из-за разных нарушений авторских прав (использование символов и сцен из фильмов, известных героев).

Часто иски относительно «ждунов» суд удовлетворяет. Например, Мотовилихинский районный суд согласился, что продавец Людмила Латалина не имела право реализовывать игрушки в виде «ждуна». Иногда сторона защиты доказывает, что «ждун» превратился в отдельный медийный объект и представлен в новом облике. Например, социальная сеть ВК доказала, что не нарушала авторские права, когда презентовала пользователям электронные стикеры с изображением «Ждуна».

«Подобные массовые иски указывают на существование большого количества нарушений авторских прав. Российские предприниматели зачастую предпочитают не заключать лицензионные договоры, а реализовывать контрафактную продукцию. Нередко предприниматели даже не задумываются о том, что могут нарушать интеллектуальные права, используя чье-либо произведение», — пояснил журналисту Properm.ru Роман Ахметов, адвокат, патентный поверенный, управляющий партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры».

Опрошенные журналистом Properm.ru участники подобных процессов признались, что знают об ответственности за нарушение авторских прав. Но им проще один раз заплатить штраф, если на них подадут в суд, чем оформлять разные документы.

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