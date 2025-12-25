Ждун в «Ладе» под Балашихой: плюшевый мем стал главным символом года терпения и надежды

По информации пользователей соцсетей, большой плюшевый Ждун восседал в кузове легкового автомобиля, переделанного под пикап. Снимок моментально стал вирусным, превратившись в мем. Пользователи соцсетей окрестили находку неофициальным символом завершающегося года,.

Примечательно, что в 2026 году Ждун отметит свой десятилетний юбилей. Персонаж был придуман голландской художницей Маргрит ван Бреворт для ежегодного конкурса скульптур в 2016 году. Изначально он олицетворял томительное ожидание пациентов в больничных очередях, однако в России его образ приобрел иное значение. По мнению исследователей, для россиян Ждун стал воплощением не пассивного ожидания, а безграничного терпения и надежды, которые поддерживали людей в сложные исторические периоды.

«В конце года все мы немного Ждуны: ждем чуда, счастья, перемен к лучшему и исполнения желаний. В наше непростое время это актуально как никогда. И все же сидеть сложа руки не стоит», — пишут подписчики.

Внимательные пользователи разглядели на фото и второй знаковый символ — автомобиль «Лада» характерного цвета. На фоне санкций отечественный автопром демонстрирует рост. По мнению многих подписчиков, он также служит поводом для оптимизма и веры в лучшее.

