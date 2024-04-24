Железнодорожницу, по вине которой столкнулись два поезда, отправили в колонию

Бывшей дежурной по железнодорожной станции Бряндино в Ульяновской области суд вынес приговор. Она признана виновной в столкновении двух поездов и отправлена в колонию, сообщает properm.ru .

В Центральном МСУТ СК России проинформировали, что женщина нарушила уголовный кодекс. Авария произошла в ноябре 2023 года. Дежурная находилась на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. В ее обязанности входило разрешить или запретить пропуск поезда. Предварительно было необходимо удостовериться в отсутствии других составов на пути. Женщина это требование проигнорировала. Столкновение произошло в дневное время суток.

Последствием служебной ошибки стало столкновение маневрового локомотива и пассажирского поезда, который направлялся из Адлера в Пермь. Инцидент произошел на железнодорожной станции Бряндино Куйбышевской железной дороги. В итоге пострадали:

пассажиры (несколько человек были травмированы);

поезда (зафиксированы технические повреждения);

собственники поездов (нанесен материальный ущерб).

Во время следственных действий сотрудники правоохранительных органов собирали доказательную базу, чтобы убедить суд в виновности женщины. Были назначены экспертизы и лабораторные исследования. Суд посчитал, что доказательств достаточно для вынесения приговора.

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