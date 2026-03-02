Желтые тюльпаны со скидкой: какие цветы и по какой цене продают перед Международным женским днем

Флористы высказали мнение, что найти некоторые виды цветов непосредственно в Международный женский день многим мужчинам будет сложно. Например, в Кемерове уже образовался дефицит. Заказы начали поступать за неделю до праздника, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Флористы считают, что пик покупок ожидается в пятницу, 6 марта. В этот день многие мужчины будут поздравлять женскую часть коллектива. Последующие несколько дней, по мнению экспертов, пройдут еще более насыщенно. Практика показывает, что обычно продавцы не уходят домой на ночь. Они могут ненадолго отлучиться, чтобы принять душ и перекусить.

По мнению экспертов, в нынешнем сезоне модным трендом стала мимоза. Корреспондент Сибдепо лично убедился, чо найти цветы в Кемерове сложно уже сейчас. Цветы продают поштучно. Цена варьируется до 400 до 700 руб.

По данным флористов, лидером считаются тюльпаны. Сейчас один цветок стоит 190-250 руб. Непосредственно перед праздником стоимость увеличится на 100 руб. Букет из девяти тюльпанов стоит около 2 тыс. руб. Желтые цветы, согласно народной мудрости и строкам известной песни, считаются предвестниками разлуки, поэтому из-за низкого спроса флористы предлагают на них скидку.

«Хризантемы — 350-450 руб. (шт) +100 руб. перед праздником. Нарциссы — 290-300 руб. (шт) +50 руб. перед праздником. Альстремерия — 190 руб. (шт) + 30 руб. перед праздником», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

