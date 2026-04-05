Желтый уровень опасности в Москве и области: град прошел, впереди — заморозки

По сообщениям корреспондентов ТАСС, которые находятся в разных частях столичного региона, в воскресенье, 5 апреля, Москву и Подмосковье накрыл сильный ливень с градом.

По информации издания, осадки в сопровождении града зафиксировали на западе и северо-западе области, а также на востоке и юго-востоке Москвы. В настоящий момент непогода бушует в подмосковных городах Жуковский и Раменское, расположенных на юго-востоке региона.

По данным издания, ливень сопровождается усилением ветра. Ранее синоптики предупреждали корреспондента агентства, что порывы могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим в Москве и области до вечера действует желтый уровень погодной опасности, который сигнализирует о потенциальных рисках.

В Гидрометцентре РФ также сообщили, что предстоящей ночью в столице и регионе ожидаются первые с начала апреля заморозки.

«На фоне переменной облачности столбики термометров покажут предстоящей ночью в столице плюс 1-3 градуса, но местами может быть до минус 1 градуса, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов», — отмечал собеседник ТАСС.

По прогнозам синоптиков, в столице ночь на 6 апреля пройдет в основном без осадков. Лишь под утро на западе Московской области возможен небольшой дождь.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова также обращала внимание, что на грядущей неделе в Москве и области ожидается прохладная погода. По прогнозу эксперта, будут идти небольшие дожди, а максимальные дневные температуры не превысят плюс 14 градусов.

