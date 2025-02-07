Жена бойца СВО заплатила юристам 130 тыс. руб. за справки, которые могла взять бесплатно

Жительница Кузбасса обратилась в юридическую компанию, клиентом которой являлась, с просьбой вернуть деньги за оказанные услуги, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». По ее мнению, услуги выполнены не в полном объеме.

По данным издания, с подобной просьбой женщина обращалась несколько раз, но получила отказ. Изначально жительница Кузбасса обратилась к юристам, когда ее супруг получил ранение в зоне СВО. Женщина оформляла документы для получения льгот.

Издание сообщило, что в юридической компании женщине предложили полное сопровождение. Она согласилась. Стоимость услуг была оценена в 200 тыс. руб. Источник Сибдепо сообщил, что по факту сотрудники юрфирмы просто запросили справки для жены бойца СВО.

«И за эти «услуги» женщина отдала по договору 130 тыс. руб», — сообщил источник Сибдепо.

Согласно законодательству, женщина могла самостоятельно запросить справки и получить их бесплатно, отметило издание. Подобными полномочиями также наделены и другие близкие родственники военнослужащего. По данным издания, супруга бойца СВО из Кемерова считает, что предложенные ей услуги по факту оказаны не были. В компанию она обращалась летом 2024 года.

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