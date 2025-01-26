Жена взятого в плен итальянца из РФ сообщила о состоянии супруга

Жена захваченного ВСУ итальянца Джанни Ченни Екатерина рассказала РИА Новости, что ее супруг находится в Харькове в больнице скорой неотложной помощи. По ее данным, состояние военнослужащего РФ медики оценивают как тяжелое.

Интернет-издание today.it сообщало ранее, что украинский спецназ захватил мастера по выпечке пиццы из Италии Джанни Ченни. Военнослужащий попал в плен в окрестностях Купянска Харьковской области ориентировочно в начале января. По данным издания, мужчина отправился в зону СВО в качестве добровольца.

Екатерина Ченни рассказала РИА Новости, что узнает о состоянии супруга от его брата, который живет в Италии. В свою очередь с мужчиной в телефонном режиме связываются представители украинского посольства в Италии.

«Сообщили родному брату: вас уведомляет посольство Украины в Италии о том, что ваш родной брат Джанни Ченни с 17 января находится в больнице, (отмечена, — ред.) GPS-точка — больница скорой неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова в городе Харьков», — рассказала собеседница агентства.

Супруга Джанни Ченни рассказала также, что лично обращалась за информацией в посольство Украины и в Харьков. По словам женщины, ответа она не получила. По телефону в медучреждении Екатерине сообщили, что информацию о состоянии военнослужащего предоставят при личном посещении учреждения. Женщина добавила, что Ченни доставили в больницу в тяжелом состоянии. Она направила заявление в информационный центр СК РФ с просьбой разобраться в данной ситуации.

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