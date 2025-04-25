Жена экс-президента Украины Порошенко подала иск о разделе имущества

Супруга пятого президента Украины Петра Порошенко* подала на него в суд иск о разделе имущества, сообщило РИА новости со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно данным судебных материалов, супруга бывшего президента Марина обратилась в суд 27 марта. Иск о разделе имущества был направлен в Крыжопольский районный суд Винницкой области. Суд начнет знакомиться с материалами дела 29 апреля.

РБК со ссылкой на декларацию супругов сообщил, что в 2024 году Порошенко* заработали около 4,6 млрд грн, что эквивалентно примерно $110,4 тыс. Супруги узаконили отношения в 1984 года. В семье четверо детей.

Украинская интернет-газета «Страна» предположила, что иск жены Порошенко* — способ избежать ареста или конфискации имущества. Против бывшего президента, который считался одним из самых богатых людей Украины по мнению рейтинговых изданий, СНБО ввело санкции. Кроме того, он является фигурантом уголовного дела.

Издание «Украинская правда» сообщило, что Порошенко* и его партнеры могли приобретать уголь, привезенный с территории Донбасса после решения жителей Донецкой Народной Республики отсоединиться от страны. Политик подозревается в оказании помощи для создания «Партии регионов» и сотрудничестве с Россией по своим бизнес-проектам после конфликта между странами.

Ранее сообщалось, что Алсу и Ян Абрамов достигли мирового соглашения по разделу имущества в Савеловском суде.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму