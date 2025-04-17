Члены старейшей московской ОПГ захотели отправиться на СВО

Почти все члены организационной преступной группировки (ОПГ) «Таганские» просили, чтобы их отправили на СВО. Об этом пишет «Газета.ру».

Во время слушаний в Мосгорсуде подсудимый Дмитрий Юхневич заявил, что почти все десять членов ОПГ хотят служить на спецоперации. Все они написали соответствующие заявления, однако их не пускают.

Подсудимые и адвокаты также негодуют из-за сумм исков о возмещении материального и морального ущерба: это более одного миллиарда. Обвиняемые не признали свою вину. Прокуратура тем временем запросила от 23 до 25 лет лишения свободы «таганским» по статьям за организацию ОПГ, участие в преступлениях, таких как убийства, бандитизм, вымогательство, незаконный оборот оружия.

Основной приговор членам ОПГ озвучат уже в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что главарю Таганской ОПГ грозит 25 лет лишения свободы за организацию убийства.