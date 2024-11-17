Жена президента Бразилии на саммите G20 оскорбила Илона Маска

В преддверии саммита G20 в Рио-де-Жанейро первая леди Бразилии Джанья Лула да Силва выступила на светском мероприятии, приуроченном данному событию. В ходе представления своего видения ситуации о развитии социальных сетей она оскорбила миллиардера Илона Маска, сообщил Reuters.

Первая леди рассказывала о необходимости регулировать работу социальных сетей. По ее мнению, в настоящее время в сети распространяется много информации, которая не соответствует действительности. Для решения проблемы с массовой дезинформацией населения необходимо урегулировать деятельность социальных сетей. В момент выступления раздался гудок корабля.

Джанья Лула да Силва пошутила, что вероятно гудок свидетельствует о заинтересованности в данном вопросе Илона Маска. Первая леди крикнула, что не боится американского бизнесмена.

«Я тебя не боюсь, пошел ты, Илон Маск», — заявила во время своего выступления первая леди Бразилии.

Видео распространилось по соцсетям. Илон Маск отреагировал на обращение к себе. Сначала под видео он поставил эмодзи с изображением смеющегося человека. Затем опубликовал пост, в котором поделился мнением о проигрыше президента Бразилии на следующих выборах.

«Они проиграют следующие выборы», — написал Илон Маск.

Ранее сообщалось, что Трамп назначил Маска главой министерства по повышению эффективности работы правительства.