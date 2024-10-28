Жена военного из Башкирии рассказала, как узнала о ранении супруга

Наталья из Башкирии рассказала, как узнала о ранении супруга в зоне СВО, сообщил mkset.ru.

Муж Натальи ушел выполнять боевые задачи в зоне спецоперации добровольцем. Супруги решили не рассказывать об этом родителям, чтобы не заставлять их нервничать. Не переживать о судьбе родных военнослужащих невозможно. Однажды муж перестал выходить на связь. Женщина звонила несколько дней. После безуспешных попыток поняла, что придется выяснять его статус.

«Самое страшное — это звонить и спрашивать статус бойца. Каждый день бояться услышать, что пропал без вести или статус 200-й. Аж комок в горле стоял, и дыхание останавливалось, когда я слышала голос военного на том краю телефона», — рассказала MKset Наталья.

Статус оказался активным — это значит, что военнослужащий жив и находится на боевом задании. В один день Наталье пришло сообщение от волонтера Дарьи. Она рассказала, что военнослужащего ранили. Он находится в госпитале в Белгороде. Из-за контузии мужчина не помнил номер жены.

Наталья рассказала, что многие неравнодушные люди помогают в поисках пропавших военнослужащих. Отдельное уважение заслуживает волонтерская деятельность. Родные участников СВО общаются в чатах и морально поддерживают друг друга.

Не каждый близкий человек может разделить их боль и переживания, если сами не столкнулись с подобным. Матери участников СВО молятся, а жены переживают и самостоятельно занимаются домашним хозяйством.

Ранее сообщалось, что боец с позывным Мор спас с поля боя свыше 150 раненых солдат.