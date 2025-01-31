Женатый уфимец нашел на сайте знакомств мошенницу и передал ей 12 млн руб.

В пресс-службе МВД по РБ рассказали, как женатый уфимец пытался через сайт знакомств найти любовницу, но стал жертвой мошенников, сообщил mkset.ru.

В ведомстве поделились подробностями. По их данным, уфимец зарегистрировался на сайте знакомств. Он начал общаться с девушкой. Сначала только в приложении. После договорились о звонке. Мужчину удивил иностранный номер телефона. Девушка пояснила, что находится за границей в отпуске. Она рассказала, что может позволить себе часто уезжать на отдых из-за прибыльного и простого бизнеса — инвестирования.

В ведомстве уточнили, что девушка постепенно начала рассказывать о перспективах инвестирования и предложила новому знакомому принять участие. Она познакомила его якобы с командой специалистов. Уфимец прошел стажировку и начал вкладывать деньги. Сначала по 50 тыс. руб., затем по 200 тыс. руб. Под воздействием мошенников уфимец оформил два кредита и займы в разных банках. Рассказав о способе заработка жене, убедил ее продать квартиру и вложить деньги.

В ведомстве отметили, что мужчина узнал о мошенничестве, когда хотел вывести свой заработок с биржи. Возбуждено уголовное дело.

Ране сообщалось, что в Кемерове подросток помогла обворовать счета отца в надежде сделать ему подарок.