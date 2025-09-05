«Женщина была в прямой видимости»: в Кемерово разбираются в резонансном ДТП

По информации издания, о дорожно-транспортном происшествии стало известно из соцсетей. Очевидцы снимали происшедшее на фото и выкладывали видео. На одном из видео видно, что пострадавшая лежала посреди дороги. Рядом находился автомобиль. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики погрузили пострадавшую в автомобиль, чтобы оказать квалифицированную помощь в больнице.

Информацию из соцсетей корреспонденту Сибдепо подтвердили в отделе пропаганды БДД ГАИ Кемерово. Предположительно, женщина нарушила ПДД. 54-летняя горожанка 1971 года рождения переходила дорогу в непредназначенном месте. Однако женщина находилась в прямой видимости от машины. Пока медики оказывали помощь и транспортировали пациентку одна из полос была перекрыта для проезда автомобилей. Специалисты будут разбираться в инциденте.

По данным издания, накануне вечером в Кемерово сбили женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо. Водитель управлял автомобилем Toyota Passo. Женину госпитализировали.

